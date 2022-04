Liverpool colle un nouveau tarif à Manchester United et repasse en tête

Avec une première période de monstre, un Sadio Mané royal et Mohamed Salah diabolique, Liverpool extermine Manchester United à Anfield (4-0). De quoi reprendre possession du trône de Premier League au moins pour 24 heures, et ridiculiser le rival une deuxième fois cette saison.

Liverpool 4-0 Manchester United

Défense à cinq, but à la 5 e

Le match aller avait été une exécution (0-5) , le retour aura été une corrida du même acabit ou presque (4-0) : Comme en octobre dernier, le North West derby n'a pas eu lieu et Liverpool a enterré Manchester United avec un Sadio Mané de gala, un Mohamed Salah retrouvant ses standards, un Luis Díaz moelleux, un Thiago Alcántara insolent et une nouvelle prestation collective époustouflante. Neuf buts, c'est exactement ce qui semble séparer Liverpool et MU, cette saison.Dès l'annonce des compositions, surprise : toujours privé de Raphaël Varane, Ralf Rangnick avait opté pour une quasi-inédite défense à cinq (qui ne tiendra pas plus de 45 minutes), avec le pauvre Phil Jones sorti du placard pour l'occasion. Une arrière-garde à cinq hommes qui a volé en éclats, face à desincroyable de sérénité à la relance (à l'image d'Alisson), Diogo Dalot et Harry Maguire se faisant aspirer pour laisser Mohamed Salah s'échapper et offrir l'ouverture du score au bouillonnant Luis Díaz. Et ce à la quatrième minute, comme à l'aller avec Naby Keïta.

À massive round of applause in the 7th minute at Anfield for @Cristiano , followed by the singing of You'll Never Walk Alone. pic.twitter.com/byIY8UyPQf

— This Is Anfield (@thisisanfield) April 19, 2022