Liverpool chute à Leicester

Largement dominateur mais imprécis face à la cage adverse, Liverpool s'est cassé les dents sur un Leicester roublard et froidement réaliste ce mardi (1-0).

Leicester 1-0 Liverpool

La chasse aux renards

Lookman of the match

Avec le temps, ils avaient peut être oublié le gout amer que provoque une défaite. Liverpool se sera servi une copieuse assiette d'occasions ce mardi, mais c'est bien Leicester qui a fini par se pourlécher les babines. Malins de bout en bout, lesont infligé auxleur 2e défaite de la saison en premier League. Pep Guardiola et Manchester City, désormais six points devant au classement, ont de quoi voir venir.Après avoir plus ou moins servi de paillasson à Manchester City il y a deux jours, Leicester a décidé de pas s'écraser devant Liverpool ce mardi. Lesla jouent un peu à la manière de leur animal totem : sans trop s'exposer le museau mais avec intelligence, notamment en jouant habilement en transition vers le trio Maddison-Iheanacho-Vardy. Les renardeaux locaux en ont dans le ciboulot, mais Liverpool n'en est pas à sa première chasse. Lesgriffent de partout, surtout en multipliant les renversement de jeu par Alexander-Arnold et Tsimikas. Salah, fauché par Ndidi, obtient alors logiquement un pénalty au quart d'heure de jeu. Problème: l'Egyptien butte dans la foulée sur Schmeichel. L'ancien de la Roma échoue même à ouvrir la marque en écrasant une tête sur la barre, alors que le cuir lui était courtoisement revenu droit dessus. Pas de quoi traumatiser les: les poulains de Klopp continuent de dominer, même si Leicester, dans le sillage d'un Vardy vénéneux devant, joue toujours habilement ses atouts en contre.Les deux formations rembobinent plus ou moins la cassette dans le second acte. Liverpool se casse toujours la tête pour trouver des espaces dans les intervalles, mais Mané banane son face à face contre Schmeichel. C'est ballot,…