Liverpool bute sur le mur de Manchester United et concède un nul

Dans un choc de Premier League décevant au niveau du spectacle sans être inintéressant tactiquement, Liverpool a dominé (66% de possession de balle) mais a mal attaqué (dix-huit frappes, seulement trois cadrées) alors que Manchester a bien défendu et reste premier. Avec trois points d'avance sur les Reds, troisièmes.

Liverpool 0-0 Manchester United

Peu divertissant, mais enrichissant tactiquement

Cette saison, Manchester United ne sait pas gagner contre les habituels gros sur la scène nationale (défaites contre Tottenham et Arsenal, par exemple). Mais alors, quel est son secret pour continuer à poser ses fesses sur le trône de Premier League ? Réponse : il refuse désormais de perdre en empilant les nuls, et tant pis pour le spectacle. La preuve avec son déplacement dominical à Liverpool, obligé de concéder le nul (comme Chelsea, Leicester ou City avant lui) à l'occasion de la dix-neuvième journée. Résultat : à défaut d'afficher un visage sexy, lesgardent la tête avec trois points d'avance sur leurs adversaires du jour, trop ternes en attaque pour espérer mieux.35. Oui, il faut attendre la 35minute pour observer le premier tir cadré de ce "choc" entre les deux premiers du championnat. L'œuvre de Firmino, facilement captée par De Gea. Mais cela ne signifie pas que la rencontre, assez largement dominée par Liverpool (près de 70% de possession de balle, plus du double de passes réalisées par rapport à MU) est inintéressante. Inférieur en apparence, Manchester joue avec ses armes et tient tête - au moins au niveau du score - aux. Malgré un nombre incalculable d'hors-jeu, les visiteurs se font même dangereux à la demi-heure avec Fernandes au coup franc. Leur seule frappe, en première période. De leur côté, les locaux tentent beaucoup avec notamment deux situations plutôt sérieuses pour Robertson. Mais ils ont du mal à trouver la cible, et le Lire la suite de l'article sur SoFoot.com