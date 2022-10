Liverpool bute sur Brighton, Chelsea crucifie Crystal Palace

Encore convalescent, Liverpool a laissé des trous béants au Brighton de De Zerbi, qui repart d'Anfield avec un point mérité (3-3). Chelsea a de son côté eu besoin de deux buts venus d'ailleurs, signés Aubameyang et Gallagher, pour s'imposer sur la pelouse de Crystal Palace (2-1). Newcastle a déroulé chez Fulham (4-1), tandis qu'Everton a renversé Southampton en cinq petites minutes (2-1). Enfin, pas de pion entre Bournemouth et Brentford.

Liverpool 3-3 Brighton

Crystal Palace 1-2 Chelsea

Roberto De Zerbi envoie un premier message. Tout démarre très bien pour les, avec une entame furibard de Trossard & cie. Premier buteur au terme d'un mouvement collectif, l'international belge double vite la mise grâce à une remise dans la course et à la limite du hors-jeu signée March. Welbeck chauffe Alisson, tandis que Firmino et Salah - notamment - butent systématiquement sur une guibole adverse dans la surface de réparation. Mais peu à peu Liverpool démarre les moteurs, et Firmino lance la révolte sur un bon ballon de Salah qui lui laisse le loisir de croiser. La mi-temps tombe à pic pour Brighton... la rentrée de Luis Díaz un peu moins.Passeur décisif pour l'égalisation de Firmino, en contre, le Colombien dynamise comme à son habitude le jeu du côté de Merseyside. Liverpool termine le travail sur corner, grâce à une sortie aux fraises de Sánchez, qui force le but contre son camp du malheureux Webster. Alisson ferme une seconde fois la porte à Welbeck, dont le carafon au premier poteau semblait parti pour rétablir l'équilibre, mais Trossard est en état de grâce : sur un centre du bouillant Mitoma, que van Dijk lit très mal, l'ancien de Genk s'offre un triplé qui sanctionne pour de bon les errements liverpuldiens.