Liverpool assomme l'Atlético et se qualifie pour les huitièmes de finale

Trop fort pour un Atlético de Madrid insipide et sévèrement réduit à dix en première mi-temps, Liverpool s'est imposé les mains dans les poches (2-0) ce mercredi soir à Anfield. Une victoire qui qualifie officiellements les Reds pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, la première place en prime. Patrons.

Liverpool 2-0 Atlético de Madrid

Les bons, les brutes et le truand

Liverpool et l'Atlético de Madrid s'étaient quittés il y a deux semaines au terme d'un match spectaculaire et renversant qui avait souri aux, moins à Antoine Griezmann, expulsé, et ses compagnons. Cette fois, le club madrilène n'a pas eu à attendre l'expulsion d'un de ses joueurs pour flancher tant lesont attaqué leur proie à la gorge pour les asphyxier (2-0) et valider la première place du groupe (12 points) sans trembler. Le tout sans but ni passe décisive de Mohamed Salah, s'il vous plait.Une ritournelle bien connue pour entamer le match : lesévoluent haut tandis lesattendent sagement dans leurs trente derniers mètres. Trop sagement même, au point de laisser Mohamed Salah, Jordan Henderson et Trent Alexander-Arnold se balader côté droit, ce dernier adressant un centre avec rebond vicieux pour Diogo Jota, totalement oublié par la charnière adverse. Passeur décisif sur le premier but, le latéral anglais récidive involontairement moins de dix minutes plus tard, son tir à ras de terre étant parfaitement prolongé par Sadio Mané