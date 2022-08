Liverpool : à la découverte de Taggy et de son bar à Anfield

Du trottoir du 21 Anfield Road, on peut observer un long pan de la Anfield Road Stand, colossale structure de béton qui projette son ombre sur une enfilade de maisons en briques d'un étage. Un sacré spectacle, qu'il convient de digérer avec une pinte de Guinness chez Taggy's, pub ouvert en 2017 par un Norvégien barbu qui a quitté amis et famille pour s'installer dans le quartier du club qu'il aime depuis l'enfance. Portrait sur place.

Svein et le hareng

C'est ainsi que Ian Byrne, ancien président de, principale organisation de fans du Liverpool FC, définit Taggy's, pub et beer garden qui peut accueillir plus de 1000 convives.Ce jour-là, une improbable Bentley bleu nuit est garée sur le parking humide, contrastant avec la bannière rouge accrochée sur des murs de briques citant Bill Shankly, mythique coach desde 1959 à 1974 :Taggy, lui, voit la vie en. Et ce depuis ses 5 ans.Né en 1969, il a grandi à Florø, la ville la plus à l'ouest du pays., décrit-il sous sa grosse barbe.Les marins du coin voguent sur les eaux froides du nord de l'Europe et nombre d'entre eux passent par Liverpool. Souvent, ils ramènent à la maison écharpes, maillots et bonnets. C'est peut-être ainsi que Svein Indrevaer est tombé amoureux des. Avant que Kenny Dalglish n'enfile les buts à Anfield, c'est ce gamin du quartier, de 4 ans son aîné, qui étaitet l'idole absolue du petit Taggy.