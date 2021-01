Liverplouf

Incapable de trouver le chemin des filets depuis quatre matchs, Liverpool n'avance plus depuis les fêtes et voit la tête de la Premier League s'éloigner inexorablement. Pire, les hommes de Jürgen Klopp ont cédé jeudi contre Burnley. Il s'agit de leur premier revers à Anfield depuis avril 2017. Une autre époque.

Le trio ne répond plus

Liverpool plombé à domicile par Burnley

" Au moment de résumer la situation qui habite les joueurs de Liverpool, Gini Wijnaldum s'est montré plutôt lucide. Car c'est bien ce qui pêche du côté de Liverpool depuis maintenant un mois : l'efficacité face au but, disparue depuis quatre rencontres en Premier League. La pire série depuis plus de quinze ans pour l'un des clubs les plus titrés du Royaume. Et dire qu'avant cette série, lesrestaient sur un carton offensif à Crystal Palace (0-7)....Jeudi soir contre Burnley, c'est l'ensemble de l'attaque des champions en titre qui a failli. Mohamed Salah et Roberto Firmino sur le banc, Divock Origi et Xherdan Shaqiri n'ont pas brillé, loin de là. Le Belge s'est même offert le plus gros loupé de la soirée en balançant sa frappe sur la transversale alors qu'il s'était présenté seul devant Nick Pope. Avant de voir tous ses coéquipiers se heurter à la muraille anglaise. "", s'est pour sa part lamenté Jürgen Klopp après ce quatrième match consécutif sans voir son équipe lever les bras.Une inefficacité qui frappe les hommes de la Mersey depuis les fêtes. West Bromwich ? Un but rapide de Sadio Mané, et puis plus rien. Ah si, une égalisation concédée bêtement sur corner (1-1). Newcastle ? Une sieste de 90 minutes (0-0). Southampton ? Une erreur défensive facturée d'entrée par Danny Ings avant de passer tout le match à courir après la score, en vain (1-0). Manchester United ? Un score nul et vierge presque heureux au regard des occasions concédées