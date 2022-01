Live Twitch So Foot : Émission spéciale Hors Série Italie !

Vous vibrez pour le catenaccio, dites "un panino" et portez un serre-tête et un maillot moulant sur le terrain ? Bonne nouvelle ! So Foot vous propose de suivre une émission 100% Italie sur sa chaîne Twitch, ce mercredi, à 18h.

Viens ! On sera bien !Si vous voulez vivre la dolce vita le temps d'une heure, on vous proposeà partir de 18h sur notre chaîne Twitch , avec les journalistes les plusde la rédaction :On parlera avec les mains pour vous présenter, mais surtout, on vous le fera gagner si vous arrivez à battre nos invités dans un quizz bien gratiné. Avec un peu de mauvaise foi, forcément.À tout de suite !