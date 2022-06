Live Quiz lundi 21h spécial "Tour de France" avec la rédaction de Pédale

So Foot vous propose chaque lundi soir en direct sur sa chaîne Twitch un quiz interactif pour tester votre culture et vos connaissances foot (et parfois d'autres domaines plus ou moins en lien) face à un ou plusieurs invités de talent.

Live Quiz spécial Rap & Foot avec Mehdi Maïzi

, deux des rédacteurs en chef de notre annuel de cyclisme,, sorti jeudi dernier ( et dispo dans toutes les bonnes maisons de presse ).Comme d'hab, on vous attend dès 20h50 sur ce lien.pour le ou la plus expert/e en matière de chutes à l'arrière, de bordures et de "Ne courez pas à côté des coureurs",Pour celles et ceux qui n'ont jamais participé, voici à quoi ressemble le live.Et voici à quoi ressemble le quiz quand vous répondez aux questions avec par exemple celui sur les maillots de foot que vous pouvez refaire chez vous dans les conditions du direct !Si vous voulez ne pas oublier de participer, l'inscription à l'event FB se fait ici. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com