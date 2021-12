Live : la finale des Mondiaux de handball entre la France et la Norvège

Après la belle victoire face au Danemark, les Bleues d'Olivier Krumbholz affrontent la Norvège en finale des championnats du monde organisés en Espagne pour tenter de décrocher un nouveau sacre mondial, un de plus après ceux de 2003 et 2017. Et après la médaille d'or aux derniers Jeux Olympiques accessoirement...

France 0-0 Norvège

Finale oblige, on se retrouve ce vendredi après-midi pour un rendez-vous handball. Nos Bleues championnes olympiques en titre vont tenter de décrocher un nouveau sacre mondial, que dis-je, planétaire, et nous allons vivre ça ensemble. Et pour tenter d'aller chercher la troisième médaille d'or de son histoire, il faudra se farcir la Norvège. Quelqu'un à peur ici ? Non parce que sinon il y a les Girondins en Coupe de France contre les Jumeaux de Mzouazia, les amateurs de Mayotte qui évoluent en Régionale 1. Ça sera plus calme et beaucoup moins électrique qu'ici. C'est parti !