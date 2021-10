Live : 2e journée du Vrai Foot Day 2021

La marche du FC Villy-le-Pelloux, le lancer de peluche du RC Neffies, les festivités des Cheminots de Douai, et tant d'autres... Vivez en temps réel les événements fous du samedi de 3e édition du Vrai Foot Day, notre journée d'hommage au foot amateur.

SALUT LES PETITS LOUPS !!! Pas de gueule de bois en ce dimanche matin, puisque notre week-end de foot amateur en folie continue, après les péripéties de vendredi et samedi.À 5h du matin, les joueurs du FC Villy le Pelloux (lauréat du VFD 2021 et vainqueur 4-3 du match de samedi à l'extérieur) et du FC Aravis avaient avalé 25,4 kilomètres depuis le Grand Bornand (selon les pointages GPS) et sont maintenant au dodos au chalet, avant de finir le travail pour jouer à 15 heures à Villy. Ouais, ça rigole pas.