Liste des Bleus : Qatar Academy

À treize jours de l'entrée en lice des Bleus au Mondial, Didier Deschamps va distribuer, mercredi soir, au 20 heures de TF1, sa liste de convoqués pour grimper dans l'avion direction Doha. Mais que faut-il en attendre ?

Les boulons ont sauté un par un. Après avoir sacrifié son genou gauche pour l'histoire, un premier, Samuel Umtiti, est tombé de la structure il y a maintenant plus de trois ans et espère désormais tout simplement. Un second, N'Golo Kanté, blessé aux ischio-jambiers, a été dévissé mi-octobre au bout de longs mois passés à lutter avec un corps qui ne le laisse que rarement tranquille depuis quatre ans. Puis, il y a quelques jours, c'est un troisième, Paul Pogba, que l'on a vu sortir de son écrou et déclarer forfait , amputant Didier Deschamps de son chef de meute et d'une boussole au profil unique, l'équipe de France ne possédant à ce jour aucun autre milieu capable de se marrer sous pression aussi efficacement que le joueur de la Juventus, exception faite d'un Tanguy Ndombele dans un bon jour . Avant de se poser sur les dunes, voilà donc le sélectionneur des Bleus privé de trois des quatre pions de son carré axial si dominant au Mondial 2018, le dernier, Raphaël Varane, recordman des dégagements défensifs en Russie, ayant finalement réussi à gagner son contre-la-montre médical, même s'il existe un doute étant donné que le défenseur de Manchester United ne jouera pas la moindre seconde avant le début de la Coupe du monde. Les derniers jours ont été plus doux pour Deschamps, dont l'automne a été flingué par un enchaînement de pépins assez rares, mais l'heure est évidemment à quelques questions au moment où le premier entraîneur de France s'apprête à débouler au 20 heures de TF1, mercredi soir. La première est de savoir à combien compte-t-il partir au Qatar ? 23, 24, 25, 26 ?Lors de ses dernières apparitions micro sous le nez, Didier Deschamps n'a pas caché grincer des dents à l'idée de faire grimper 26 joueurs dans l'avion. Selon les derniers bruits, il pourrait plutôt emmener 24 ou 25 éléments. Autre question : que faire de certains blessés des dernières semaines ? Touché au mollet et absent des gazons depuis le 22 septembre, Mike Maignan, qui devrait… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com