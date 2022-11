Liste des Bleus : des choix et des chantiers

Didier Deschamps, qui a entre autres décidé de laisser Wissam Ben Yedder, Jonathan Clauss, Lucas Digne, Mike Maignan ou encore Ferland Mendy sur leur canapé, a distribué mercredi soir une liste de 25 convoqués sans très grande surprise, mais qui ouvre la porte à plusieurs chantiers.

Le chantier du système

Même si le suspense avait pris des coups dans le buffet tout au long de la journée, puisque tous ses choix étaient disséqués au scalpel depuis des heures, Didier Deschamps était quand même attendu au premier virage, mercredi soir au 20 heures de TF1, après une intervention de Francis Pousse, le patron national chez Mobilians pour les distributeurs de carburants et aux énergies nouvelles, et une enquête sur la fin des éclairages nocturnes à Figeac. Peu après 20h30, le sélectionneur des Bleus a même serré les dents face à Gilles Bouleau :Avant ces mots, Deschamps avait déjà levé le voile sur ses arbitrages et livré la cinquième liste pré-tournoi de son mandat. Une liste qui, comme toute liste, a respecté la règle d'un jeu cruel, fait de grands vainqueurs et de grands battus. Il est complexe d'établir ici une hiérarchie, mais on retiendra d'abord que Mike Maignan, en guerre avec son mollet gauche depuis la fin du mois de septembre, n'a pas réussi à se retaper à temps et a offert par ricochet un siège à Steve Mandanda, 37 ans et tous ses gants. On se souviendra également que Lucas Digne, déjà sacrifié au printemps 2018, a de nouveau vu son carton d'invitation disparaître au pire des moments après avoir pourtant participé à la grande majorité des rassemblements depuis l'automne 2021. On notera, enfin, que d'autres cartes (Ben Yedder, Clauss, Mendy) ont été déchirées, notamment à la suite d'une décision assumée par le chef de clan de l'équipe de France : le retour à une défense à quatre., est venu expliquer Didier Deschamps dans la foulée du journal de 20 heures, dans l'auditorium de TF1.