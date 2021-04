Lirola, en Pol position

Arrivé dans un quasi-anonymat au mercato d'hiver, Pol Lirola rayonne depuis la prise de pouvoir de Jorge Sampaoli sur le banc de l'OM. Repositionné piston droit dans le 3-5-2 de l'Argentin, l'Espagnol n'en finit plus de régaler. Et a déjà convaincu Pablo Longoria de lever son option d'achat.

Un défenseur qui ne sait pas défendre

En 2016, dans une interview à la, Pol Lirola étalait son spleen. Expatrié depuis un an dans la Botte, l'Espagnol, prêté par la Juventus, découvrait la Serie A avec Sassuolo. Cinq ans plus tard, et après un passage mitigé à la Fiorentina, Pol Lirola a retrouvé la mer à Marseille, en janvier. Et comme par hasard : il s'éclate de nouveau sur le terrain. Prêté pour six mois à l'OM, le Catalan est un des hommes forts de la fin de saison marseillaise, ce que personne n'avait vu venir, à part Pablo Longoria, qui l'avait déjà attiré à la Juventus en 2015., prévenait lors de sa présentation celui qui n'était encore que directeur sportif de l'OM. Depuis, Longoria est devenu président, et Lirola lui a donné toutes les raisons de lever l'option d'achat fixée à 12 millions d'euros.Pourtant, c'était loin d'être gagné. À son arrivée, le joueur formé à l'Espanyol débarque dans un collectif amorphe, " mené " par André Villas-Boas, et au cœur du conflit entre la direction et les supporters symbolisé par la prise de la Commanderie., apprécie Éric Di Meco.Et il n'y a pas que le contexte qui a compliqué ses débuts, comme le souligne une autre légende du club, Manuel Amoros :Car à l'image de l'ancien latéral droit de l'OM, tout le monde a vite compris que Pol Lirola n'est pas un grand défenseur :