Lionel Messi : un rêve pour le PSG, moins pour la Ligue 1

Avec l'arrivée prochaine de Lionel Messi, le Paris Saint-Germain rêve plus grand que jamais. Mais arrêtons les fantasmes : cette prise, aussi fabuleuse soit-elle, profitera surtout au PSG et à ses amoureux, parce que la théorie du ruissellement n'est qu'une théorie, justement.



Des droits TV ficelés jusque 2024

Cent ans. Depuis 1924, Paris, ville du baron qui a rallumé la flamme olympique, attend ses troisièmes JO. Alors, quand à trois ans du rendez-vous, la bannière aux cinq anneaux entrelacés a retrouvé le sol français à l'aéroport de Roissy lundi 9 août, entourée d'une flopée de médaillés dont les basketteurs, volleyeurs et handballeurs, on pouvait s'attendre à un comité d'accueil approprié. Que nenni. C'est au Bourget qu'il fallait être, pas à Roissy. Et pour cause : Lionel Messi était soi-disant en route. Raté pour ce lundi. Mais que ce soit sur le tarmac ou au Parc des Princes, ils étaient des centaines à attendre l'arrivée historique d'un joueur qui n'a jamais aussi porté son nom. Le prophète argentin arrive, et s'apprête à bercer toute la Ligue 1 de son génie ? L'histoire est belle. Trop, peut-être.Voir Lionel Messi fouler les pelouses de Ligue 1, c'est évidemment une fabuleuse nouvelle, un privilège qu'on croyait réserver aux joutes espagnoles et européennes, et qu'on imaginait un jour en Premier League, MLS, ou en Argentine. Avoir le bonheur de se délecter des gestes du meilleur joueur de tous les temps dans notre bonne vieille Ligain, c'est un fantasme qu'on se refusait d'imaginer. Une fois que l'on a dit ceci, et que l'on se réjouit à juste titre de tout ça, il convient toutefois de calmer ses pulsions et rebrancher son cerveau : oui, Messi en Ligue 1, c'est génial. Personne n'est assez fou pour prétendre le contraire. Mais c'est un rêve seulement pour le PSG.Car l'arrivée de l'Argentin a remis sur le devant de la scène un argument éculé depuis 2017, autant à cause de Neymar que du mandat d'Emmanuel Macron : la théorie du ruissellement. Pour faire simple : un Messi en Ligue 1, ce serait bénéfique pour les dix-neuf autres clubs de l'élite. Foutaises. Prenons les choses dans l'ordre, et commençons par le plus évident : le sportif. Sans l'homme aux six Ballons d'or, le PSG ne laissait déjà que peu de place à ses rivaux (Montpellier 2012, Monaco 2017, Lille 2021). Mais là, avec une machine aussi fiable que Messi, qui ne s'enraye pas au premier carnaval venu ou dès qu'un Lire la suite de l'article sur SoFoot.com