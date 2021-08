Lionel Messi, du Barça au PSG ?

Serait-ce l'arrivée de l'été ? L'arrivée de l'histoire du PSG, voire de l'histoire du championnat de France ? Après l'annonce officielle du départ de Lionel Messi du FC Barcelone, tous les voyants sont au vert pour la venue du sextuple lauréat du Ballon d'or à la capitale. Il reste néanmoins encore quelques points à régler.



La faim justifie les moyens

Ce jeudi, le monde du ballon rond s'est agité comme jamais : Lionel Messi, joueur du Barça depuis toujours, va quitter le navire catalan et aller vers d'autres cieux. C'est la fin d'une époque et peut-être le début d'une nouvelle ère. Car, alors que certains déploraient le départ d'un mythe, d'autres fantasmaient sur la venue de laau PSG, rare club en Europe à avoir la légitimité financière pour le faire signer. Mais pour cela, il va falloir avoir les reins suffisamment solides. D'abord, son salaire. Au Barça, on parlait d'un montant brut de 100 millions d'euros. Quand bien même le milieu argentin accepte de le réduire, il faudra au moins compter sur une somme autour de 50 millions pour le satisfaire. Et le poids de la fiscalité franco-française n'est pas vraiment là pour faire en sorte que ce soit le cas. Le chéquier va travailler à vif à Paris. Mais c'est le rêve des Qataris depuis 2011 : Messi doit revêtir la tunique bleue et rouge. Et c'est le bon moment.En Espagne, Barcelone n'a plus les moyens. La Ligue de Javier Tebas a refusé l'homologation de son nouveau contrat, malgré une ristourne de plus de 50% acceptée et un étalement sur plusieurs saisons, avec la perspective de finir ambassadeur du club. Depuis 2008 et la crise des subprimes, qui a profondément altéré et touché les équipes espagnoles, les dirigeants, pour sauver l'équilibre et l'intégrité du championnat, ont fait voter un salary-cap applicable a priori. Autrement dit, avant chaque début de saison, les clubs doivent passer devant une commission et présenter la masse salariale totale, compte tenu de l'effectif et du budget anticipé. Le rapport ne doit pas dépasser un certain seuil, compris entre 60 et 75%, en fonction des profils. Jusqu'ici, le Barça l'avait toujours respecté. Mais la dette accumulée depuis cinq ans, on parle de plus d'un milliard d'euros, couplé avec les pertes colossales dues à la crise de la Covid-19, ont réduit les options. Le Barça a une masse salariale trop lourde, de plus de 115%, et n'a pas les moyens de faire valider le nouveau contrat de Messi.