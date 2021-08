Lionel Messi au Barça, c'est vraiment fini ?

Tremblement de terre en Catalogne et sur la planète foot. Le FC Barcelone a annoncé ce jeudi en début de soirée que Lionel Messi ne poursuivra pas l'aventure avec les Blaugrana, les négociations pour un nouveau contrat avec le clan de l'Argentin n'ayant pas abouti. Un véritable coup de tonnerre à peine imaginable, vingt ans après son arrivée à la Masia, et qui ressemblerait presque à un ultime coup de bluff du Barça.

ÚLTIMA HORA | Leo Messi no seguirá ligado al FC Barcelona -- FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 5, 2021

La zizanie autour de la prolongation

La bombe est tombée en début de soirée, à 19h51 plus précisément. Alors qu'un bruit de couloir prenait de l'ampleur depuis un peu plus d'une heure, le Barça a écrit dans un communiqué des mots que personne ne pensait lire un jour :Impensable, historique. Selon les derniers échos, l'Argentin, son clan, et les dirigeants catalans s'étaient retrouvés autour d'une table pour finaliser les contours d'un nouveau contrat quelques heures après le retour de vacances de Messi, libre comme l'air depuis la fin de son bail avec le Barça le 30 juin dernier.Mais alors, que s'est-il passé pour que le monde assiste à cet improbable retournement de situation ? Si la chaîne italienne Sportitalia TV ainsi que plusieurs médias ibériques expliquaient avant la sortie du Barça que Messi était celui qui avait annoncé sa décision de ne pas prolonger, notamment à cause d'un effectif pas à son goût, le club a donné un autre son de cloche au moment de livrer les premières explications à cette séparation., précise le FC Barcelone dans son communiqué.Tiens, tiens.