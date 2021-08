information fournie par So Foot • 10/08/2021 à 15:00

Lionel Messi au Barça, 17 saisons à la folie

Depuis ses premiers pas chez les pros le 16 octobre 2004 jusqu'au 22 mai 2021, date de son dernier match avec le FC Barcelone, Lionel Messi ne comptabilise pas moins de 672 pions en 778 matchs, soit une moyenne de 0,86 but par rencontre. On a classé les dix-sept saisons de la Pulga, qui reste sur treize exercices d'affilée à trente buts marqués minimum, de la moins prolifique à la plus dingue.

2004-2005 : 1 but (9 matchs)

vidéo

2005-2006 : 8 buts/3 passes dé (25 matchs)

Pour sa première saison chez les professionnels, Léo Messi alterne entre l'équipe première et la réserve, profitant des blessures pour gratter du temps de jeu. S'il ne dispute que neuf matchs cette saison, il inscrit son premier but en Liga, le 1mai 2005 face à l'Albacete Balompié, après une combinaison avec Ronaldinho. L'histoire est en marche.En concurrence avec Ludovic Giuly sur l'aile droite, le petit argentin se fait déjà remarquer en Ligue des champions face au Panathinaïkos (un but, une passe décisive), ainsi que lors du Clasico remporté par lesau Bernabeu (3-0, une passe dé). À l'occasion d'un nouveau festival face au Racing Santander, un journaliste argentin décide de lui donner le surnom de, désormais mondialement connu. Victime d'une blessure en fin de saison, il ne participe pas au sacre de son équipe en finale de C1 face à Arsenal. Patience, le meilleur reste à venir.