Lionel Messi à Paris, non merci

Lionel Messi à Paris, il paraît que c'était un rêve devenu possibilité. Sauf qu'entre deux bruits de couloir, il y a eu un match de foot au Camp Nou pour venir confirmer une chose évidente : le Paris Saint-Germain n'a pas besoin de Messi.

Une équipe avant Messi

C'est une scène qui se répète dans la vie de Lionel Messi, comme s'il était le personnage maudit d'un film de Christopher Nolan. Ce mardi soir, au coup de sifflet final du match facilement remporté par le PSG au Camp Nou, l'international argentin s'est retrouvé les bras ballants, la tête baissée et la queue entre les jambes au moment de constater que lui et son Barça s'étaient encore fait gifler (et quelle gifle !) dans une rencontre importante sur la scène européenne. La vérité du terrain en attendant celle des coulisses, puisqu'il paraît que le club de la capitale rêve d'attirer dans ses filets le sextuple Ballon d'or l'été prochain.Le jeu des rumeurs a commencé depuis un moment, dans les médias, mais aussi chez les dirigeants parisiens. Le mois dernier, Leonardo avait ouvertement dragué le grand Léo dans France Football :. Sauf que ce mardi, l'opération séduction n'a fonctionné que dans un sens. Ce n'était pas un entretien d'embauche, Messi n'ayant plus l'âge ni le temps pour ces formalités, mais c'était une rencontre pour confirmer une chose : le PSG n'a pas besoin de Lionel Messi pour rêver plus grand.Il n'est pas question de contester la suprématie de l'Argentin sur la dernière décennie, mais de saisir les conséquences qu'auraient la venue d'un joueur de cette dimension au Paris Saint-Germain dans quelques mois. La Juventus, dont la cohérence sportive laisse à désirer depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo, pourra en témoigner. Lionel Messi au PSG, c'est un casse-tête financier, un salaire délirant, et une nouvelle star susceptible de vampiriser tout un club. Non, Paris n'a pas besoin de ça. Et il s'en est rendu compte ce soir. Sans sa superstar Neymar, qui prend déjà beaucoup de place, Kylian Mbappé a rappelé à tout le monde qu'il serait plus judicieux de dépenser du temps et de l'argent pour le convaincre de prolonger son aventure parisienne. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com