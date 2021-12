Linas-Montlhéry créé l'exploit contre Angers, Montpellier et Reims s'en sortent

Ce fut dur pour Montpellier (0-1) et le Stade de Reims (0-1), mais les deux équipes de Ligue 1 ont su prendre la mesure de leurs adversaires respectifs (Andrézieux, N2, et Reims Sainte-Anne, R1), tandis que le SCO d'Angers sort par la toute petite porte dans cette Coupe de France, battu par une équipe de Linas-Montlhéry (2-0) en fusion. Le Vannes Olympique Club n'a quant à lui pas fait de détail pour se débarrasser de Wasquehal (0-3) et rejoindre les seizièmes de finale.

Andrézieux (N2) 0-1 Montpellier

Reims Sainte-Anne (R1) 0-1 Stade de Reims

Montpellier se sort difficilement du piège Andrézieux.Face à un client de la Coupe de France, Marseille peut en témoigner, Montpellier a eu toutes les peines du monde pour arracher la victoire en assurant le service minimum. Malmenés par les joueurs de National 2, notamment Eric Mathieu qui bute sur le poteau (42) et Dimitry Bertaud (62), le portier héraultais, les coéquipiers de Savanier ne sont pas en reste, à l'image de la grosse occasion de Nicholas Gioacchini sortie par le gardien d'Andrézieux (32), et finissent par se détacher à la suite d'un penalty obtenu par Jordan Ferri, ceinturé dans la surface après avoir éliminé le gardien adverse, et transformé par Téji Savanier. Le club du président François Clerc, l'ancien latéral de l'Olympique lyonnais et de l'AS Saint-Étienne, pourra autant regretter les occasions manquées de ses joueurs qu'éprouver de la fierté pour son équipe qui a fait jeu égal avec une équipe de Ligue 1. Chapeau.Le derby rémois aura été bien plus délicat que prévu pour le Stade de Reims. Opposé à Reims Sainte-Anne (R1), l'une des plus petites équipes encore en lice en Coupe de France en 32de finale, les Rémois ont finalement dû attendre les derniers instants de la rencontre dans un stade Auguste Delaune à moitié rempli et divisé pour décrocher son ticket pour les seizièmes de finale, grâce au minot Martin Adeline, tout juste dix-huit ans et qui disputait ses premières minutes avec l'équipe première des rouges et blancs.