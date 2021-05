Lille valide son titre à Angers !

La saison avait déjà été suffisamment mouvementée comme ça, alors avec cette victoire à Angers (1-2), le LOSC est aller chercher ce à quoi il était promis : un titre de champion de France. La fête peut commencer dans le Nord !

Angers SCO 1-2 Lille OSC

David-Y?lmaz, duo de l'année

Il y en a des choses qui ont changées en dix ans, que ce soit une calvitie croissante ou un un président de la République qui lance des rumeurs mercato avec des Youtubeurs. Mais il y en a d'autres que l'on retrouve avec un certain plaisir dans une nouvelle décennie : le Stade toulousain champion d'Europe, Karim Benzema international tricolore, mais aussi, depuis ce soir un LOSC sur un trône. Dix ans et deux jours après son dernier titre, le club nordiste remet la main sur l'Hexagoal. Le penalty manqué de Neymar, le but de Mbappé et la victoire du PSG à Brest n'y changeront rien : voilà le LOSC champion de France pour la quatrième fois de son histoire. L'héritage est assuré.D'héritage, il en était aussi question à Angers ce dimanche soir, où Stéphane Moulin attaquait un 416match sur le banc du SCO. Un club que le coach s'apprête à quitter après 22 ans de service, tous postes confondus, où il laissera inévitablement une trace indélébile. Dans un stade Raymond-Kopa qui finira bien un jour par être rénové, c'est une équipe joueuse et décomplexée qui montre d'emblée qu'elle n'est pas là pour servir les petits-fours à son hôte. Ce sera donc aux Lillois de faire l'effort pour aller chercher un titre. Comme depuis des semaines, finalement. Mais si Yusuf Yaz?c? envoie une première mèche en tribune dans la bâche à l'effigie de Moulin (6), les Dogues sont suffisamment mordants pour se simplifier Lire la suite de l'article sur SoFoot.com