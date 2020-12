Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Lille vaincu mais qualifié, Nice sans les honneurs Reuters • 10/12/2020 à 23:52 Temps de lecture: 1 min







Lille vaincu mais qualifié, Nice sans les honneurs par Samuel Messberg (iDalgo) Ce jeudi se concluait la phase de poule d'Europa League avec les finalisations des classements. Le LOSC qui se battait à distance avec le Milan AC pour la première place s'est finalement incliné face au Celtic 3-2 pendant que les Milanais gagnaient 1-0 au Sparta Prague. L'OGC Nice était aussi sur le pont avec un duel anecdotique pour la troisième contre Beer-Sheva, remporté par les Israéliens 1-0. On note les qualifications de l'AS Rome, d'Arsenal, du Bayer Leverkusen, de Naples, la Real Sociedad ou encore Tottenham. Quelques équipes surprises se sont aussi qualifiés pour les seizièmes de finale, c'est le cas de Wolfsberger, Anvers, Tel-Aviv ou encore Molde. Le tirage au sort aura lieu lundi prochain pour connaître les duels de ces seizièmes.