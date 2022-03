Lille trop court pour efface Chelsea

Dans un stade Pierre-Mauroy en ébullition, le LOSC a ouvert, mercredi soir, la fenêtre de son rêve d'exploit face à Chelsea grâce à un penalty inscrit par Burak Yilmaz. Puis, le champion de France en titre s'est heurté la tête sur son plafond et a finalement reçu une cruelle leçon d'expérience (1-2). Ainsi s'achève la saison des clubs français en C1.

Lille 1-2 Chelsea

Shot avalé et public bouillant

C'était un soir pour sauter au plafond et même le faire exploser, une nuit pour provoquer les secousses et jouer avec l'histoire, une soirée pour envoyer les carnets scolaires à la poubelle et construire des moments hors du temps. Face aux micros, mardi, Benjamin André avait même annoncé la couleur : les calculatrices rangées, Lille allait faire péter les watts et Chelsea, tenant du titre, avec. Verdict ? Malgré quelques envolées et un stade au rendez-vous, l'histoire européenne 2021-2022 des Nordistes s'est fatalement terminée.Puisqu'il se raconte que le comportement d'une équipe est souvent le reflet du le caractère de son coach, l'Europe du foot attendait le LOSC au tournant, mercredi soir. Convaincu de pouvoir réussir l'impossible si son gang acceptait de donner dans l'irrationnel et d'emmener Pierre-Mauroy dans sa folie, Jocelyn Gourvennec a alors rapidement vu ses hommes sortir les couteaux et sauter à la gorge d'un Chelsea qui s'est pointé dans la capitale des Flandres habillé du 3-5-2 avec lequel lesavaient terminé la soirée de la manche aller. Sous le nez d'un public bouillant, les Dogues ont servi un pressing souvent coordonné, à l'image d'un bon ballon gratté par Benjamin André dans les pieds de Jorginho en début de rencontre, suivi d'un premier pétard allumé par Burak Yilmaz (7). Le second l'a été sur un coup franc que l'attaquant turc a largement envoyé hors-cadré (11), puis le LOSC a continué à avancer sans frein à main mais aussi sans vraiment réussir à régler un casse-tête : la gestion de Jorginho, qui a tripoté sa cinquantaine de ballons dans le premier acte et a été un poison constant pour le 4-4-2 nordiste. Cadeau du ciel : alors…