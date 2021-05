Lille, tranquille leader face à Nice

Mis sous pression par le PSG, vainqueur de Lens quelques heures plus tôt, Lille a repris sa place de leader en dominant sans forcer (2-0) une équipe de Nice quelconque et réduite à dix dès le retour des vestiaires. Porté par un grand Yilmaz, le LOSC se rapproche petit à petit d'un rêve prêt à devenir réalité.

Lille 2-0 OGC Nice

Burak, 13e du nom

La pression ne les déstabilise pas, bien au contraire. Habitués au rapproché parisien ces dernières semaines, les hommes de Christophe Galtier ont repris le trône de la Ligue 1, occupé pendant quelques heures au PSG, vainqueur de Lens au Parc des Princes. Impressionnant de maîtrise et bien aidé par les Niçois et leurs supporters, Lille peut continuer à rêver du graal, grâce au coup de pouce de sa colonie turque et sa défense de fer, auteure de son 19clean sheet de la saison.En quête d'une deuxième victoire consécutive après le succès arraché à Lyon il y a une semaine, les Dogues n'ont pas traîné pour faire respecter la hiérarchie. Il a fallu seulement treize minutes au roi Burak pour inscrire son 13pion de la saison, sur son premier ballon qui plus est. Après un bon travail côté gauche de Reinildo, le Mozambicain a parfaitement servi Jonathan David dans la surface, avant que ce dernier ne remette en retrait pour le double buteur du Groupama Stadium, auteur d'une frappe à ras de terre imparable pour Walter Benitez. L'attaquant de 35 ans