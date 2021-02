Lille, toujours leader de Ligue 1, arrache le nul contre Strasbourg

Dominateur mais trop approximatif pour être réellement dangereux, le LOSC s'est fait surprendre par Ludovic Ajorque avant la pause. Un retard d'un but que le leader est parvenu à combler dans les dernières minutes de la rencontre (1-1), grâce à José Fonte.

Lille 1-1 Strasbourg

Sacré Ludo

Ouf. Ouf , ouf, ouf. Sauvés de peu, les Lillois. Éliminé de Ligue Europa ce jeudi après sa défaite contre l'Ajax, le LOSC est passé tout proche d'un second revers dans la semaine lors de la réception de Strasbourg (1-1). Heureusement pour le leader, mené à la pause à cause de Ludovic Ajorque, son capitaine José Fonte a offert un point à son équipe à la fin de la rencontre. Ce qui n'empêchera pas Christophe Galtier d'être remonté, après son 400match sur un banc de Ligue 1.Face à des Strasbourgeois toujours privés de Matz Sels, Mohamed Simakan et Lebo Mothiba, les Dogues monopolisent le ballon dès le début de la rencontre. Mais Jonathan Ikoné et Jonathan Bamba sont trop maladroits, à l'approche de la surface alsacienne. En face, Strasbourg est tellement emmerdée par le pressing adverse qu'il a toutes les peines du monde à construire une action. Côté lillois, aucune frappe dangereuse n'est à signaler malgré le rush d'Ikoné ponctué d'un tir du droit beaucoup trop écrasé pour satisfaire Christophe Galtier (33). Une situation qui donne des idées à Frédéric Guilbert, lequel adresse un centre parfait sur le pied gauche d'un Ajorque buteur après une reprise de volée parfaite. Dans la foulée, et alors que Laurey s'est réfugié aux vestiaires après des maux de ventre persistants, Mile Maignan sauve les siens suite à un coup de casque de l'attaquant