Lille tombe à Salzbourg

Insuffisants tant physiquement que techniquement, les Lillois se sont logiquement inclinés sur la pelouse de Salzbourg (2-1) malgré un but de Burak Yilmaz. Les Autrichiens ont su faire la différence grâce à deux penalties convertis par l'inévitable Karim Adeyemi pour s'emparer de la première place du groupe G. Le LOSC, lui, est dernier.

Red Bull Salzbourg 2-1 Lille

Adeyemi, who else ?

Avant de pénétrer dans la Red Bull Arena, les Lillois avaient de nombreux défis à relever. L'un d'entre eux était de reproduire la très bonne copie rendue face à Wolfsbourg, deux semaines plus tôt, en faisant chuter le champion d'Autriche dans son antre. Raté. Un autre, plus évident mais pas moins anecdotique, était d'empêcher Karim Adeyemi d'obtenir un quatrième pénalty en deux journées de Ligue des champions. Raté, là aussi. Au cœur de l'Europe, les Dogues n'ont pas rempli le contrat et repartent dans le Nord avec les valises vides. Plutôt logiquement, cette fois.Contrairement aux apparences, la virée autrichienne de l'équipe de Jocelyn Gourvennec n'avait pourtant pas si mal commencée. Avec des latéraux flambants neufs - Gabriel Gudmunsson et Tiago Djalo étant préférés à Zeki Celik et Reinildo Mandava -, le LOSC met le pied sur le ballon en début de rencontre et oblige Salzbourg à jouer long. Burak Yilmaz allume même une première fusée à vingt mètres hors cadre, qui ne fera malheureusement pas de petits.Car peu à peu, le manque de rythme et les erreurs techniques lilloises permettent aux locaux de rentrer dans le game. Profitant (ou causant) un croque enjambe à Gudmunsson, Adeyemi obtient puis conclu un péno causé par un tacle presque régulier de Sven Botman. Les Dogues enragent et ne sont pas loin de se faire piquer juste avant la