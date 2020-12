Lille tient tête au PSG

Face à un PSG séduisant même sans Neymar et Mbappé, remplaçant au coup d'envoi, le LOSC a tenu le choc (0-0) mais a déçu dans le jeu. Un résultat nul qui permet néanmoins aux Nordistes de siéger sur le trône de la Ligue 1 à l'issue de cette seizième journée de Ligue 1.

Lille 0-0 PSG

Paris prend le contrôle

Statut quo

On nous avait promis un choc, mais ce Lille-PSG n'en a pas vraiment été un. On attendait une rencontre animée, riche en buts, mais il n'en a rien été. Totalement brimée par un PSG bien organisé et qui a su retrouver une solidité défensive ainsi qu'une organisation bien huilée au milieu de terrain, l'équipe de Christophe Galtier n'a que trop rarement réussie à inquiéter le club de la capitale et reste donc muet pour la première fois de la saison. À l'inverse, si Paris a affiché une maîtrise que trop rarement entrevue cette saison, il n'a pas réussi à faire sauter le verrou des Dogues.Dès les premières minutes de la rencontre, Paris réussit à contrôler les rares incursions lilloises et profite des mauvais choix de Jonathan Bamba ou encore de Yusuf Yazici pour passer un premier acte plutôt tranquille. Le 5-3-2 de Thomas Tuchel fonctionne, Marquinhos n'hésite pas à venir aider le trio Gueye-Verratti-Rafinha dès la perte du ballon pour enfermer Lille dans sa moitié de terrain. Les hommes de Galtier peine à trouver la profondeur mais restent plutôt solides derrière, du moins jusqu'à la toute fin de la première période. Car dans les cinq dernières minutes, le PSG commence à se montrer menaçant : l'aile de pigeon de Moise Kean est bien jugée par Mike Maignan et sur un ultime coup franc d'Angel Di María, José Fonte sauve la patrie devant Presnel Kimpembe. Score vierge à la pause, mais sur le pré, Paris tient les rênes.Dès la reprise, le club de la capitale reprend sa marche en avant. Bien trouvé par Layvin Kurzawa, Moise Kean devance Sven Botman mais attrape Lire la suite de l'article sur SoFoot.com