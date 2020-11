Lille tient tête au Milan

Surpris après la pause par un but de Castillejo, le LOSC a su revenir au score face au Milan grâce à Jonathan Bamba et a maintenu son invincibilité européenne (1-1). Pour la qualification pour les 16es de finale, il faudra assurer face au Sparta Prague, jeudi prochain.

Lille 1-1 AC Milan

Bamba lave la tâche de Castillejo

Si ce n'était pas déjà fait, il fallait oublier le temps d'une soirée l'exploit de l'aller, même si on aurait aimé que le LOSC ressorte les mêmes ingrédients qu'à San Siro. Christophe Galtier voulait voir ses joueurs se présenter avec "", il a finalement vu ses soldats baisser un peu la garde et glisser dans la gestion de la profondeur jusqu'à se retrouver la tronche au sol au retour des vestiaires. Heureusement, comme face au Celtic il y a un mois, Lille a réussi à recoller au score en seconde période face à un Milan qui a progressivement tourné son esprit vers son match du week-end face à la Fiorentina. Pour poinçonner le ticket pour les seizièmes de finale, il faudra encore un effort.Trois jours après avoir fait exploser Lorient dans tous les sens, c'est un LOSC aux paupières lourdes qui s'est pointé sur la piste jeudi soir, donnant au début de rencontre une toute autre ambiance que la tempête tropicale annoncée. On s'attendait à en prendre de nouveau plein la tronche, on a finalement vu les Lillois et les Milanais se regarder dans les yeux durant une grosse demi-heure et vingt-deux types cavaler sans grandes intentions. Alors, pas de match ? Au moment où certains ont pensé à changer de programme, la rencontre s'est finalement un petit peu emballée et Araujo, bien décalé par Jonathan David, a alerté une première fois Donnarumma (37), avant de le faire une seconde fois, un peu plus nettement, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com