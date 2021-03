Lille tient bon à Monaco, dans une partie nulle et sans but

Dominé bien qu'assez rarement mis en danger jusqu'à un sauvetage tardif de Maignan devant Joveti?, Lille a décroché à Monaco un match nul (0-0) qui lui permet de conserver provisoirement la tête du championnat en attendant le match du PSG dans la soirée. Et met sans doute fin aux rêves de titre des Monégasques, maintenus à sept unités.

Monaco 0-0 Lille

Monaco aux manettes, les Dogues halètent

Planter dans le premier quart d'heure est en règle générale un assez bon révélateur pour Wissam Ben Yedder et les Monégasques, vainqueurs de six des sept matchs (plus un nul) de Ligue 1 où cela s'est produit cette saison. Dès lors, il y avait dans l'aphonie initiale des hommes du Rocher un présage. Celui-ci s'est confirmé : maître du ballon d'entrée, mais incapable de frapper durant le "", Monaco est resté muet sur toute la ligne face à Lille. Un Losc reparti du stade Louis-II avec un nul précieux (0-0) qui lui permet de conserver temporairement son fauteuil de leader, et de maintenir son adversaire du jour à sept unités. Et si Monaco avait définitivement rendu les armes, ce dimanche après-midi ?Stériles et proches de se faire surprendre sur ce tir de Reinildo relâché par Lecomte dans les pieds d'un Bamba trop pataud (12) durant leur premier quart d'heure fétiche, les Rouge et Blanc passent la seconde à l'issue de celui-ci. En embuscade sur une volée de Volland déviée par un bras lillois, Ben Yedder croit d'ailleurs concrétiser la montée en puissance monégasque. Mais l'attaquant voit le drapeau se lever, et sa réalisation refusée (22). Qu'importe : emmenée par un Golovin disponible et inspiré, l'ASM insiste. À l'image de Volland et Caio Henrique, dont les tentatives sont toutefois respectivement trop molle puis trop enlevée (25, 28). Asphyxié et ballotté, Lille ne sort vraiment la tête de l'eau que sur cette frappe en force de Weah captée en deux temps par Lecomte (30).