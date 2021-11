Lille terrasse Salzbourg

Disciplinés et délivrés par un nouveau but de Jonathan David, les Lillois se sont emparés de la tête du groupe G en faisant vaciller le Red Bull Salzbourg, ce mardi au stade Pierre-Mauroy (1-0). Une deuxième victoire consécutive en C1 pour le champion de France en titre qui fait honneur à son statut et qui toque plus que jamais à la porte des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Lille 1-0 FC Red Bull Salzbourg

David, encore et toujours

Il ne reste que trois minutes à jouer dans le temps additionnel lorsqu'Amadou Onana tape le torse de Renato Sanches dans le rond central de Pierre-Mauroy. Le public lillois est debout, les écharpes sont tendues et le chantrésonne comme rarement cette saison. La plupart des joueurs de l'effectif ne le savent sûrement pas, mais ils sont en train d'écrire l'histoire. Dans son maigre passé en C1, le LOSC est parvenu à battre l'AEK Athènes à Lens ou Manchester United au Stade de France. Mais jamais il n'avait su faire frémir son public dans son antre. En battant le Red Bull Salzbourg, le LOSC n'a pas seulement pris la tête de son groupe, assuré un avenir proche européen et mis un pied en huitièmes de C1 : il a surtout réparé une hérésie et fait honneur au football français sur le Vieux Continent.C'est dans un froid de canard et un Pierre-Mauroy pas totalement plein que le LOSC entame son ultime rencontre à domicile en phase de poules de C1 cette année. La pelouse n'est pas au niveau et les absences de Benjamin André et de Jonathan Ikoné, suspendus, pèsent leur poids en matière d'impact et d'utilisation du ballon en ce début de rencontre côté lillois. Salzbourg en profite et voit Ivo Grbić sortir fébrilement dans les pieds de Benjamin Sesko dans un premier temps, avant que l'international croate ne se fasse pardonner Lire la suite de l'article sur SoFoot.com