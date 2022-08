Lille tamponne Auxerre

Séduisant et offensif pendant un peu plus d'une heure, le LOSC n'a fait qu'une bouchée du promu Auxerre (4-1) pour la première de Paulo Fonseca à la tête du club nordiste. Auteur d'un doublé et d'une passe décisive lors du premier acte, Jonathan David a brillé.

Lille 4-1 Auxerre

Le LOSC déroule, Auxerre coule

Il n'y avait qu'à écouter le public lillois chanter pour comprendre que la première sortie du LOSC à domicile, pour cet exercice 2022-2023, était une réussite. Souvent boudeurs, voir même parfois hostiles l'an passé en championnat à l'égard de Jocelyn Gourvennec, les supporters lillois n'avaient que des sourires jusqu'aux oreilles pour l'entrée en piste de Paulo Fonseca à la tête de leur équipe. À raison : face à une équipe d'Auxerre certes pas au niveau, le LOSC a séduit son monde et lancé parfaitement son exercice.L'AJ Auxerre a attendu dix ans pour retrouver les pelouses de l'élite, mais malheureusement pour les Icaunais, il n'aura fallu que trente six secondes au LOSC pour faire sauter le verrou du promu. Dès le coup d'envoi, sur un magnifique mouvement à une touche de balle qui a totalement transpercé une apathique défense auxerroise, Jonathan David remise pour Benjamin André qui décoche une frappe rasante et gagnant pour les Dogues. En costume noir pour sa première sur le banc lillois, Paulo Fonseca ne pouvait guère rêver d'une meilleure entame. Car dans la foulée, suite à un bon service de Rémy Cabella, Jonathan David s'en va doubler la mise en trompant du gauche Benoît CostilSi le premier acte est à oublier pour Auxerre, il permet en revanche d'apercevoir les premières idées en action de Fonseca : des pistons très hauts et collés à la ligne de touche (Zedadka et Bamba), du monde au milieu et proche de la surface adverse pour combiner (Cabella, Gomes) et un électron libre, David, tantôt comme deuxième attaquant que sur un côté. Avant la pause, le Canadien va même s'offrir un doublé suite à… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com