Lille surclasse l'OM

L'hommage à Bernard Tapie sur le terrain attendra. Brassard noir autour du bras en l'honneur du boss, disparu ce matin à 78 ans, les Marseillais ont sombré sur la pelouse de Lille (2-0). La faute à des Lillois irrésistibles, qui rappellent furieusement ceux de la saison passée, et à un doublé de l'inévitable Jonathan David. Oui, mesdames, messieurs : les champions de France sont de retour.

Lille OSC 2-0 Olympique de Marseille

L'Ikoné nouveau est arrivé

Il y a des scores qui ne reflètent pas la physionomie d'un match, et cette victoire 2-0 du LOSC contre l'OM en fait partie. Car si les Lillois méritaient bien de s'imposer dans ce choc de la 9e journée de Ligue 1, ils auraient dû le faire avec un avantage bien plus conséquent tant ils ont dominé de la tête et des épaules ce choc d'ambitieux. Au terme d'un après-midi qui aura une nouvelle fois offert une belle publicité à la L1 (tant dans l'intensité que par l'ambiance de Pierre-Mauroy), les Lillois réalisent la belle opération en revenant à hauteur de leur adversaire du jour, cinquième avec 14 points. De quoi passer la trêve au chaud pour Jocelyn Gourvennec. Elle devrait être un peu plus agitée du côté de l'OM, qui n'a plus gagné depuis le 19 septembre.Dans un stade Pierre-Mauroy comble malgré l'arrivée simultanée de Paris-Roubaix à quelques bornes de là, les champions de France ont vite rappelé qui était à la maison ici. Car si quelques chants marseillais ont résonné avant le coup d'envoi - malgré l'interdiction de déplacement -, ce sont bien les Lillois qui étaient aux manettes en tribunes, et surtout le terrain avec Jonathan Ikoné en chef d'orchestre. Le Français aurait d'ailleurs pu obtenir un penalty sur un accrochage avec Caleta-Car d'entrée, ce qui a donné le ton de l'après-midi cataclysmique du Croate, remplacé à la pause. Après avoir buté sur Pau Lopez en force (14), Lire la suite de l'article sur SoFoot.com