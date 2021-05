Lille, succès d'un gros poucet

Sitôt le LOSC champion, la presse généraliste s'est empressée de faire le comparatif avec le PSG en opposant deux visions du football. D'un côté, la victoire du foot d'antan, local, à taille et échelle humaine. De l'autre, la défaite du foot business, richissime et dispendieux. Sauf qu'à y regarder de plus près, Lille se rapproche presque du modèle parisien...



Fonds souverains VS. Fonds d'investissement

L'histoire a commencé dès janvier 2017. À l'époque, lorsque l'homme d'affaires Gérard Lopez rachetait à Michel Seydoux le club nordiste, il était possible d'imaginer un changement de dimension, l'affirmation d'un nouveau concurrent à l'ogre parisien et une montée en puissance tant financière que sportive. Malgré le flop Marcelo Bielsa, personne n'avait d'ailleurs douté. La victoire finale, trois ans plus tard avec Christophe Galtier, en a été la juste confirmation.Pourtant, rapidement, et encore plus avec le changement de gouvernance et la nomination d'Olivier Létang à la présidence, de nombreux observateurs ont présenté le LOSC comme un club familial. Un club basé sur une logique saine, durable, pérenne, faisant confiance au scouting et à la détection plutôt que sur la gabegie financière et les coûts sur le marché des transferts. Ainsi, rien ne permettait de mettre sur un même plan le PSG et ses 650 millions d'euros de budget avec Lille, à 147 millions d'euros, sans star et sans vedette.Mais affirmer cela, c'est aller bien vite en besogne. Parce que, sans remettre en cause le titre lillois et sa merveilleuse saison, le club s'est tout naturellement adapté aux contraintes du haut niveau et est entré dans la logique du sport-business basée essentiellement sur l'apport pécunier et financier. Depuis 2017 et le rachat de Lopez, la masse salariale totale a par exemple augmenté de 30 %, atteignant les 72 millions d'euros en 2019. Quant aux autres charges, dont une partie est consacrée aux paiements des prestataires, aux services de recrutement et de détections, elles ont explosé de 48% en passant de 39 millions d'euros en 2016 à 58 millions d'euros en 2019. Et rien ne dit qu'elles n'aient pas encore augmenté en 2020 et 2021.En 2016-2017, le solde net avait été négatif, à 40,4 millions d'euros. Et pire en 2017-2018, avec un trou de 142 millions d'euros, alerte de la DNCG