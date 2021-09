Lille : Salzbourg donne des ailes

Vainqueur de ses deux derniers matchs en championnat et auteur d'un nul encourageant face à Wolfsbourg (0-0) lors de la première journée de C1, le LOSC s'en va se mesurer à la redoutable bande de gamins du Red Bull Salzbourg, ce mercredi soir (21h). Dans l'espoir de ramener un succès qui pourrait affirmer ses ambitions européennes.

Red Bull SalzbourgLille 29/09/21 - 21h UEFA Ligue des champions Diffusion sur

David, l'étoile à suivre ?

C'est le couteau entre les dents que, ce mercredi sur les coups de 21h à Salzbourg, Jocelyn Gourvennec et ses hommes débarqueront en Autriche avec la ferme intention d'éviter la bulle. Deux semaines après une entrée en lice face à Wolfsbourg où ils auraient mérité mieux (0-0), c'est dans la Red Bull Arena que les Dogues voudront poursuivre leur thérapie post-titre de champion de France. Pourquoi pas même en décrochant trois précieux points en terre autrichienne. Quand on repense à l'état du LOSC à la fin du mois d'août au moment du tirage, nul doute que Jocelyn Gourvennec et ses gars auraient alors signé d'entrée pour un tel scénario.Dans la ville qui a vu naître Wolfgang Amadeus Mozart il y a plus de 200 ans, c'est une confirmation qu'attend le peuple lillois. Celle qui viendrait valider les deux Lire la suite de l'article sur SoFoot.com