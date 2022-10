Lille rétrécit Lens

Au terme d'un derby engagé qu'ils ont dominé en seconde période, les Dogues font chuter le RC Lens dans leur antre de Pierre Mauroy grâce à un penalty inscrit par Jonathan David (1-0). Ce dimanche soir, les Hauts-de-France sont Rouge et Blanc.

Lille 1-0 Lens

David fait rugir Pierre Mauroy

Tout avait été écrit ou presque sur ce 107derby du Nord entre le LOSC et le RC Lens. Les interrogations étaient d'ailleurs nombreuses de part et d'autres : comment allait se comporter le onze de Paulo Fonseca après la déroute à Lorient ? Quel visage allait dévoiler Lens, qui restait sur trois matchs sans encaisser de but, orphelin du départ surprise de son DS Florent Ghisolfi à Nice ? La réponse, la meilleure, ce sont les Lillois qui l'ont donnée en se montrant efficaces puis maîtres du jeu.Il est à peine 19h quand le parvis du stade Pierre Mauroy s'enflamme. L'arrivée du bus lillois se fait dans un nuage de fumée aux relents rouges et blancs, le message est on ne peut plus clair : après une année où le RC Lens a raflé les trois derniers derbys, les Dogues doivent mettre fin à cette série qui fait tâche dans leur niche. Cette tension qui flotte dans l'air, celle qui électrise autant les foules que les vingt-deux acteurs, contamine rapidement le jeu. Au bout de même pas cinq minutes de jeu, Jimmy Cabot se jette dans les pieds de Jonathan David et récolte la première biscotte d'une longue série. À défaut d'occasions franches, le premier quart d'heure est lensois. Dans l'intensité, dans les mouvements, les gars de Franck Haise font mal aux ouailles de Fonseca lorsqu'ils attaquent les côtés.C'est d'ailleurs de là que viendra le premier tournant, lorsque José Fonte fauche Massadio Haïdara devant un Lucas Chevalier hésitant. Le portier nordiste, qui dispute là son premier derby, se rattrape en parant le penalty mal frappé par Florian Sotoca. Lens a raté le coche, mais l'excellent jeu au pied de Brice Samba permet aux Sang et Or de se sortir d'un pressing pas toujours coordonné. Reste que Lille prend peu à peu confiance : bien… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com