Lille renverse Lyon et s'accroche au trône

Renversant ! Après avoir été mené de deux buts en première période, Lille a inversé la vapeur et reste leader de Ligue 1 (2-3). Auteur d'un doublé et une passe décisive, Burak Yilmaz est le grand bonhomme de la victoire des Dogues au Parc OL.

Lyon 2-3 Lille

Un poison nommé Memphis

Cela avait le visage d'une vraie malédiction, et cela s'est répété une nouvelle fois. Depuis le 5 octobre 2014 et un triplé d'Alexandre Lacazette au stade Gerland, Lyon n'a plus battu le LOSC à domicile en Ligue 1. L'OL menait 2-0, les Rhodaniens avaient les cartes en main pour boucler un succès déterminant dans la course à la Ligue des champions, mais l'OL a fini par s'essoufler et se prendre une vague. Son nom ? Burak Yilmaz. Grâce à un ballon piqué plein de sang froid au-dessus d'Anthony Lopes, l'international turc offre un succès capital à Lille dans la conquête du titre de champion de France. De son côté, Lyon miaule : voilà les hommes de Rudi Garcia à quatre points de l'AS Monaco, troisième et premier qualifié pour la C1. Voilà comment boire la tasse.Christophe Galtier avait beau l'avoir envisagé, Lille ne compte pas se retrouver quatrième à l'issue de cette trente-quatrième journée. Problème: Paris, Monaco ont gagné et l'OL compte bien profiter de la venue des Dogues pour les tenir en laisse. Dans les faits, l'animation offensive lyonnaise fait effet rapidement: sur un subtile service de Memphis Depay, Islam Slimani préfère le lob à la frappe en puissance devant Mike Maignan mais sa tentative termine juste au-dessus (17). D'abord croqueur, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com