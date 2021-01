Lille refroidit Rennes

Lille a frappé un gros coup en s'imposant sur la pelouse de Rennes (0-1), ce dimanche, grâce à un but de Jonathan David. Pas très spectaculaire mais très solide et cohérent, le LOSC résiste au rythme imposé par le Paris Saint-Germain et conforte sa place de dauphin.

Rennes 0-1 Lille

Le roi David

Il régnait une ambiance du monde d'avant, ce dimanche, aux abords du Roazhon Park. Ils étaient près de 300 supporters rennais à s'être donné rendez-vous sur la rue de Lorient pour accueillir les joueurs rennais entre la grêle et les rayons de soleil breton, mais surtout avec une ribambelle de fumigènes et de pétards pour réchauffer les cœurs en cette période morose. Un accueil à la hauteur de l'affiche que l'on nous promettait entre Lille, 2de Ligue 1, et Rennes, 5à six longueurs des Dogues. Si la rencontre n'aura pas franchement été spectaculaire, le LOSC s'est chargé de refroidir les locaux grâce à Jonathan David, mettant fin à une invincibilité de sept matchs pour le SRFC. Rennes voit son adversaire du soir s'échapper avec neuf points d'avance, et surtout recoller au PSG tout en haut du tableau.Loin du brouhaha et de l'incandescence de l'avant-match, Rennais et Lillois font oublier le silence du Roazhon Park en mettant du rythme dès les premières minutes de la rencontre. Il faut attendre vingt secondes pour voir Doku effectuer une première percée sur son côté gauche et Maouassa allumer la première mèche. De l'intensité puis un ronronnement profitant au LOSC, plus à l'aise dans les transitons rapides. Si Salin s'impose devant David, le portier rennais repousse le corner direct de Yazici dans ses pieds et l'international canadien glisse habilement le cuir au fond des filets au deuxième poteau. Sans son meilleur artilleur Yilmaz, blessé, le LOSC compte encore sur son duo Yazici-David pour mettre la pagaille