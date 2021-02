Lille récupère son trône à Lorient

Un temps tenu en échec dans le Morbihan, le LOSC revient de Lorient avec les trois points et la manière (1-4). Doucement mais sûrement, les Lillois affichent un peu plus leurs ambitions dans cette course au titre en Ligue 1.

FC Lorient 1-4 Lille OSC

Les muscles de Fonte

À coup sûr, il fallait s'attendre à un vainqueur dans cette rencontre entre Lorient et Lille. La raison ? Depuis 2011, aucune des douze dernières confrontations entre les deux équipes en championnat n'a abouti sur un résultat nul (4 victoires pour Lorient, 8 pour le LOSC). Dès lors, la logique l'a emporté après le break réalisé par Jonathan Ikoné d'un maître coup franc. À nouveau leader, Lille peut oublier sa défaite contre l'Ajax Amsterdam cette semaine et s'est remis dans le droit chemin. Voilà de quoi japper d'enthousiasme pour les Dogues.Le LOSC de Christophe Galthier le sait : pour déloger l'OL du fauteuil de leader, il faut au moins partager les points au stade du Moustoir. Mais un voyage à Lorient, club dans une spirale positive avec trois succès consécutifs à domicile en Ligue 1 et une seule rencontre perdue en quatre matchs face aux membres du top 5, n'est pas un cadeau actuellement. Malgré cela, Lille se met rapidement en position offensive et les Merlus commencent à sentir la cuisson à feu doux de son adversaire. Au-delà des frappes lointaines de Xeka (18, 27) et l'hyperactivité de Benjamin André après sa suspension contre l'Ajax, Lille accélère et ouvre logiquement le score suite à une frappe de Zeki Celik dévié par Andreaw Gravillon dans ses propres filets