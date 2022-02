information fournie par So Foot • 06/02/2022 à 06:00

Lille-PSG : c'est l'heure du choc des champions !

Le public lillois aura le droit à une affiche de gala entre Lille et le Paris Saint-Germain ce dimanche (20h45) dans un Pierre Mauroy plein à craquer. Il ne faut pas s'y tromper : les deux représentants français des huitièmes de finale de Ligue des champions s'offrent plus qu'une belle répétition avant leurs dates sur le Vieux Continent.

Lille PSG 06/02/22 - 20h45 Ligue 1 Uber Eats Diffusion sur

Le LOSC veut relancer la machine

Il y aura forcément un vestiaire qui tremblera plus que l'autre, au sortir de LOSC-PSG prévu ce dimanche soir. Dans un Pierre-Mauroy à guichets fermés (pour la première fois de la saison), Lillois et Parisiens vont croiser le fer pour la troisième fois cette année. En août, lors du Trophée des champions, les Dogues avaient raflé la mise grâce à un pion de Xeka. Au Parc des Princes, en octobre dernier, les Parisiens avaient grappillé trois points dans les derniers instants d'un match à couteaux tirés (2-1). Prêts pour la belle ?Le soleil est revenu ce samedi sur la métropole lilloise, et ça, c'est une nouvelle qui plaît à Jocelyn Gourvennec . Quatre jours après leur sortie de route à Brest (2-0) , où les Lillois avaient perdu leurs nerfs, le groupe nordiste s'est envolé du côté de Murcie, en Espagne, pour… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com