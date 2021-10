Lille, le douloureux rebond

Au bout d'une nuit sans étincelle, le LOSC a confirmé face à Séville son inconstance et sa fragilité psychologique née d'une décompression post-titre naturelle. S'ils n'ont concédé que peu d'occasions, les Nordistes n'ont également pas su sortir les gants alors que l'enjeu le demandait. Et cela fait maintenant vingt matchs sans succès en C1 de suite.

Le LOSC et Séville se neutralisent

En avril dernier, Dominic Thiem s'est installé dans son salon en compagnie de deux invités : un journaliste du quotidien autrichienet une dépression, rencontrée quelques mois plus tôt dans la foulée d'une finale d'US Open remportée face à Alexander Zverev. Au premier des deux convoqués, le double finaliste de Roland-Garros a alors avoué ceci : "" Ainsi le tennisman autrichien a rencontré les vertiges de la vie post-succès, les mêmes que ceux découverts par Yannick Noah après son sacre à Roland-Garros en 1983 – le natif de Sedan a un jour expliqué que ce titre avait été "" de sa carrière – ou par les joueurs de Didier Deschamps suite à leur Coupe du monde dorée de l'été 2018. De passage en conférence de presse mardi, à la veille de voir son LOSC affronter Séville, Jocelyn Gourvennec, qui a récupéré début juillet un effectif fraîchement champion de France, a ouvert une porte semblable à l'heure d'évoquer l'irrégularité dans les performances de son gang : "" Et mercredi soir, qu'a-t-on vu ? Un drôle de Lille, qui a lâché deux nouveaux points précieux (0-0) et a offert une autre soirée sans grande lumière à un public qui n'a plus vu son club remporter la moindre rencontre de Ligue des champions à la maison depuis quinze ans (le dernier succès du LOSC à domicile en C1 remonte au mois d'octobre 2006, face à l'AEK Athènes,).Mais comment l'expliquer ? Qu'on se le dise : face à un Séville lui aussi faiblard, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com