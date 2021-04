So Foot • 16/04/2021 à 23:25

Lille freiné par Montpellier

Longtemps mené au score après avoir été puni par l'efficacité héraultaise, Lille est parvenu à sauver un point en fin de rencontre pour s'assurer de rester leader à l'issue de cette 33e

journée. Un point qui pourrait compter dans la course au titre, même si les Dogues n'ont plus de joker avant d'aller rendre visite à Lyon dimanche prochain.

Lille 1-1 Montpellier

Laborde-Delort, duo gagnant

Il est des rendez-vous à ne pas rater lorsque l'on est lancé dans une course au titre aussi effrénée avec pas moins de quatre concurrents fonçant vers la ligne d'arrivée. Après le nul concédé face à Montpellier ce vendredi soir, certains verront le verre à moitié plein du côté de Lille avec cette égalisation arrachée par Luis Araújo dans les dernières minutes. Il n'empêche : longtemps menés après un but portant une énième fois le sceau du duo Laborde-Delort, les Dogues ont lâché deux précieux points à la maison. Les voilà qui s'apprêtent à passer un week-end crispant, eux qui pourraient à nouveau sentir le souffle chaud de leurs poursuivants sur leur nuque dès dimanche soir.Montpellier n'a aucun complexe : il veut retrouver l'Europe la saison prochaine. Et Montpellier est le premier dangereux dans une entame de match folle : coup-franc de Savanier, parade de Maignan (3). Y?lmaz puis Ikoné apportent la réponse nordiste, mais le Turc croise trop (4) avant d'aboyer sur son compère, après l'avoir vu buter sur Omlin (15). Lille commence peu à peu à mener aux points, mais l'action de ce premier acte est l'œuvre des Héraultais. Transversale de Savanier, passe parfaite dans l'intervalle de Ferri, débordement de Laborde, centre pour la tête plongeante de Delort. Le douzième pion de la saison de l'ancien Caennais, le septième du casque. Lille est