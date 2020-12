Lille fouette Monaco et prend la deuxième place

Coupable d'avoir joué petit bras, Monaco a vu sa belle série de quatre victoires prendre fin cet après-midi à Lille (2-1). Bien plus consistants et réalistes en deuxième période, les Nordistes prennent seuls la deuxième place du championnat.

Lille 2-1 Monaco

Lille endormi, Monaco sans un bruit

Fêté dans le Nord le 6 décembre, Saint-Nicolas est traditionnellement flanqué du Père Fouettard, personnage vêtu de noir et chargé de châtier les enfants n'ayant pas été sages durant l'année. Exceptionnellement, ce dernier était ce dimanche sapé en rouge à Pierre-Mauroy. Il n'y en avait d'ailleurs pas un mais onze, spécialement missionnés pour punir non pas l'indiscipline, mais la trop grande sagesse de l'AS Monaco. Bien trop timides pour tirer profit des 64 malheureuses heures de récup' offertes à Lille après son match de C3 face au Sparta, les Monégasques ont fini par le payer de deux gifles, infligées par Jonathan David et Yusuf Yaz?c?. Bien fait.Là où Brest avait choisi - à raison - début novembre de rentrer d'emblée dans les tronches nordistes, la dernière fois que le LFP a imposé au LOSC pareil enchaînement, Monaco fait lui le pari discutable de la prudence à Mauroy. Certes beaucoup plus présents dans les duels, les joueurs de la Principauté se contentent d'étirer le bloc lillois sitôt le ballon récupéré. Sans vraiment s'y enfoncer, à l'exception de Diop, dont le tir est bien trop écrasé (13). Passé le quart d'heure de politesse, les Nordistes entrent enfin dans la partie, s'approprient le cuir et s'efforcent de le faire vivre dans le camp monégasque. Problème : à l'image d'Ikoné, bien plus motivé lorsqu'il s'agit d'attaquer, les Dogues manquent clairement d'idées et peinent à bouger le bus princier.