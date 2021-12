Lille facile, QRM qualifié, Cannes et Thaon en surprises

Si Lille n'a eu aucun mal à faire le travail pour se qualifier en seizièmes de finale de Coupe de France contre Auxerre, cela n'a pas été le cas des trois autres favoris qui ont tous dû se frotter aux tirs au but. C'est passé pour Quevilly-Rouen (face à Laval), mais pas pour Dijon (contre Cannes, qui signe l'exploit) ni pour Beauvais (contre Thaon).

Lille 3-1 Auxerre

Thaon 3-3 (4 TAB 2) Beauvais

Aligner une équipe qui tient la route, c'est souvent une bonne idée. Lille en fait l'expérience contre Auxerre, lors de ces 32de finale : avec peu de rotation, le Losc détruit tout simplement Auxerre grâce notamment à trois buts inscrits en première période après une première occasion de Djalo repoussée par De Percin. Gomes ouvre d'abord le score de près (passe décisive de Yılmaz), puis David (passe décisive de... Yılmaz) et Çelik (en profitant d'une petite erreur du gardien) l'imitent. Peu emballée à l'idée de se prendre une raclée, l'AJA reprendre des forces à la pause et réduit immédiatement le score par Dugimont suite à un corner mal dégagé. Suffisant pour faire trembler les Nordistes ? Pas vraiment, ces derniers enchaînant les situations chaudes (manque de précision de David, arrêt de De Percin devant Yılmaz ou encore poteau de Yazıcı...). La qualification n'est donc qu'une formalité, pour le champion de France en titre. Au suivant !Attention, duel de petites divisions ! Dans cette affiche entre clubs de National 3 et National 2, ce sont les locaux qui allument la première mèche avec Dufour. Une poignée de secondes plus tard, les visiteurs égalisent par Fallempin sur penalty... avant de craquer de nouveau peu avant l'entracte, Rother redonnant l'avantage à Thaon. Une mauvaise idée, surtout que Beauvais évolue à dix depuis l'expulsion de Tape à la demi-heure de jeu. Pourtant, Irié-Bi remet l'église au milieu du village… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com