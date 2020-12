So Foot • 13/12/2020 à 18:58

Lille étouffe Bordeaux et s'installe sur le trône avec un but de Bamba

Malgré une seconde période assez triste, le LOSC s'impose face aux Girondins de Bordeaux (2-1) au Stade Pierre-Mauroy. Une victoire, rendue possible grâce à des buts de Jonathan Bamba et José Fonté, qui permet à Lille de prendre provisoirement la tête de la Ligue 1.

Lille 2-1 Bordeaux

Para bailar la Bamba

" Comme depuis le début de saison, Christophe Galtier continue de la jouer modeste en conférence de presse. Une communication qui ne dupe plus personne. Il faut dire que le LOSC a une nouvelle fois livré une prestation solide, face aux Girondins de Bordeaux (2-1). Une victoire qui permet aux Dogues de récupérer provisoirement la place de leader de Ligue 1, place qu'ils pourraient occuper encore à la 38journée sans que personne ne soit véritablement étonné. Christophe Galtier compris.Avoir un Jonathan dans son onze de départ c'est bien, en avoir trois c'est mieux. C'est en tout cas ce que pense Christophe Galtier qui continue de maintenir sa confiance à David - buteur contre Monaco (2-1) - tandis que Bamba et Ikoné s'occupent des côtés. Un choix payant puisque le troisième offre un caviar à l'ancien Stéphanois qui contrôle avant d'envoyer un amour de ballon enroulé qui surprend tout le monde et qui se heurte sur le poteau avant d'atterrir au fond des filets (1-0, 16).