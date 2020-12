Lille éteint Montpellier et passera les fêtes au chaud

Bousculé et rejoint deux fois au score par Montpellier, un Lille réaliste a su tirer profit des errements défensifs héraultais pour repartir de la Mosson avec trois points précieux. Vainqueurs (2-3) du choc de cette 17e, les hommes de Christophe Galtier maintiennent la cadence et continuent de partager le trône de la Ligue 1 avec l'Olympique Lyonnais.

Montpellier 2-3 Lille

André, le miraculé

On l'a vu entrer à droite, à gauche, devant et même derrière, comme latéral droit à Brest. Ce soir, Timothy Weah a exceptionnellement débuté, et l'a bien rendu à Christophe Galtier. Titulaire pour la première fois de la saison en Ligue 1, l'attaquant américain a célébré l'événement en inscrivant son deuxième pion en une semaine, après celui contre Dijon. Ce au terme d'une action d'école : un appel croisé dévastateur pour Risti?, resté dans les starting-blocks, un service de Xeka dans l'intervalle qui fracture la défense montpelliéraine, un contrôle à l'extrême limite du hors-jeu et une finition soyeuse de l'extérieur du pied droit. Clinique. Et crucial : lancé par son numéro 22, Lille a trouvé les ressources pour l'emporter à Montpellier (2-3), malgré deux égalisations héraultaises. Dont une sensationnelle d'Andy Delort.L'issue de ce choc aurait elle été différente si Clément Turpin n'avait pas réprimé son geste, et infligé une deuxième biscotte en trois minutes à Benjamin André, déjà auteur de son quatrième taquet ? Séché par l'ancien Rennais à qui il venait de coller un petit pont, Jordan Ferri a sûrement sa petite idée sur la question. Timothy Weah n'en a lui sans doute rien à cirer : pas suivi par Risti?, couvert par Hilton et servi sur un plateau par Xeka, le fils de Master George peut s'en aller concrétiser la première occasion lilloise de la soirée