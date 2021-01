Lille écarte Dijon et prend la tête

Après la défaite du PSG à Lorient plus tôt dans l'après-midi, Lille a sauté sur l'occasion pour s'emparer de la place de leader en disposant de Dijon (1-0) sans briller. Un service minimum assuré grâce à l'international turc Yusuf Yaz?c?. Une sixième victoire d'affilée par un but d'écart pour les Dogues, qui ne pourront bientôt plus se cacher.

Lille 1-0 Dijon

Le cadeau de Dijon, la malice de Yaz?c?

C'est une opportunité que le LOSC ne pouvait pas manquer. La défaite surprise du Paris Saint-Germain à Lorient en milieu d'après-midi offrait une jolie perspective à Lille : prendre la tête du championnat en terrassant le mauvais élève dijonnais, de retour dans la zone rouge à cause des Merlus. Deux enjeux bien différents, mais surtout un grand écart évident entre des Dogues taillés pour le podium (et plus si affinités) et une équipe de Dijon à la lutte pour sa survie dans l'élite. Le spectacle n'a pas été au rendez-vous, mais la hiérarchie a finalement été respectée grâce au seul pion de Yaz?c? (1-0). Résultat : le DFCO pointe désormais à la 19place, à l'extrême opposé d'un LOSC dans la peau du leader. La chasse aux Dogues est ouverte.Il ne fallait pas compter sur Christophe Galtier pour bousculer ses plans à la dernière minute. Fauteuil de leader en vue ou non, les Lillois se présentent sur leur pelouse dans leur habituel 4-4-2, avec un duo d'attaque Yaz?c?-David en attendant le retour de l'artilleur Y?lmaz. À Dijon, la priorité est donnée à la défense avec un bloc bas et de l'application pour bloquer les offensives nordistes. Les premières flèches sont évidemment lilloises. Soumaré, Bamba, Araujo et Yaz?c? ne trouvent pas le cadre, Botman chauffe les gants de Racioppi. La maîtrise de la possession est aussi pour le LOSC, mais les poulains de Galtier