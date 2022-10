Lille dynamite Monaco

Au terme d'un match explosif où les attaques ont brillé, le LOSC décroche plutôt logiquement sur l'ensemble de la rencontre une troisième victoire de rang face à l'AS Monaco (4-3). Au classement, la bande à Fonseca passe devant celle de Clement, aux portes de l'Europe, et engrange de la confiance.

Lille 4-3 Monaco

Des tirs dans tous les sens

Après Lens (1-0) et Strasbourg (3-0), Lille recevait Monaco dans sa tanière, le premier rendez-vous d'un calendrier épicé qui verra ensuite le club des Flandres se rendre à Lyon puis recevoir Rennes. Et au terme d'un match enlevé où sa fabuleuse attaque aura fait (un peu) oublier sa très friable défense, Lille valide la philosophie offensive de son coach Paulo Fonseca qui s'offre encore davantage de crédit suite à ce succès mérité face à un ASM décevant dans le jeu.Orages obligent, c'est sous le toit de Pierre Mauroy que Lillois et Monégasques croisent le fer. Sans Benjamin André et José Fonte, les Nordistes sont au courant que Monaco parvient toujours à marquer au moins une fois sur leurs terres. Il faut attendre la douzième minute, suite à une entame marquée par des duels et une imprécision technique chronique, pour voir Adam Ounas décocher une première frappe hors-cadre. L'Algérien est imité quelques minutes plus tard par Jonathan Bamba, capitaine d'un soir, qui oblige cette fois Alexander Nübel à une première horizontale. En face, Monaco ne propose pas grand-chose et finit par se faire logiquement punir : sur un coup franc déposé par Ounas, Aleksandro fusille de la tête NübelUne ouverture du score plutôt méritée, que les hommes de Fonseca ne vont pour autant pas savourer bien longtemps. Héroïque face à Lens pour son premier derby deux semaines plus tôt, Lucas Chevalier se troue totalement sur un coup franc anodin de Caio Henrique. Lille doit tout reprendre à zéro, mais va le faire plutôt bien : après avoir loupé l'immanquable, seul aux cinq… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com