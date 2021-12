Lille doit valider sa qualification pour les huitièmes de C1 à Wolfsburg

À Wolfsburg sur les coups de 21h, c'est en leader que le LOSC se présentera au cœur de la Volkswagen-Arena pour y disputer son ultime rencontre de la phase de poules de C1. Avec une seule ambition : composter définitivement son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. En leader, si possible.

Wolfsbourg Lille 08/12/21 - 21h UEFA Ligue des champions Diffusion sur

Rester calme et gagner

Il y a quinze ans pratiquement jour pour jour, le peuple lillois espérait un miracle. C'était un 6 décembre, il faisait déjà froid, et le LOSC était éliminé au moment du coup d'envoi de son ultime rencontre de phase de poules de Ligue des champions. Mais à San Siro, là où aucun club français n'était parvenu à gagner et face à un Milan déjà qualifié, Peter Odemwingie, Kader Keita et les autres Dogues étaient parvenus à transformer l'impossible en rêve éveillé (0-2). En 2021, il n'est plus question d'exploit, car c'est dans la peau du leader que les Nordistes se présenteront sur la pelouse de Wolfsburg ce mercredi. Mais pour égaler le meilleur parcours européen de l'histoire du club, les Lillois devront quand même terminer le boulot pour ne pas rentrer les valises pleines de regrets.Évacuons rapidement les calculs et autres casse-têtes de fin de tournage : si le LOSC l'emporte à Wolfsburg, il terminera en tête du groupe G. Si les Dogues font match nul, ils seront qualifiés pour les huitièmes et assurés de la 1place à la condition que Salzbourg ne batte pas Séville. Il n'y aurait qu'en cas de défaite que les gars de Jocelyn Gourvennec pourraient se retrouver à la place du con -… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com