Lille dispose facilement de Lorient

Et prend trois points pour se replacer huitième au classement.

Lille 3-1 Lorient

Le LOSC s'est baladé face aux Merlus.Face à une équipe de Lorient totalement hors du coup, Lille a plié l'affaire rapidement (3-1) au stade Pierre Mauroy en match en retard de la dix-neuvième journée de Ligue 1.Bien aidés par un Paul Nardi très maladroit, les Dogues vont inscrire trois buts en trente minutes sans vraiment se fouler. À la suite d'un beau une-deux entre Jonathan David et Reinildo, le centre du latéral lillois est repoussé par Nardi dans les pieds d'Isaac Lihadji qui ouvre le score. Le calvaire de l'ancien portier de l'AS Monaco ne fait que commencer : dix minutes plus tard, il détourne un coup franc puissant de Burak Yılmaz (dévié par le mur) sur son coéquipier Moritz Jenz pour le break. Sur un nouveau coup de pied arrêté botté par Renato Sanches à la demi-heure de jeu, le gardien des Merlus manque totalement sa sortie et voit Reinildo passer devant lui pour tuer le suspensAu retour des vestiaires, les supporters lillois présents malgré la jauge s'amusent sur chaque ballon touché par Nardi et voient le LOSC maîtriser tranquillement la rencontre. Côté FCL, Thomas Monconduit n'est pas loin de réduire le score d'une belle frappe flottante qui effleure le cadre d'Ivo Grbić. Dans le temps additionnel, suite à une belle volée de Vincent Le Goff, le jeune Sambou Soumano profite d'une erreur du portier lillois pour sauver l'honneurAvec ce succès, Lille remonte à la huitième place et n'est qu'à trois points de la quatrième position occupée par Strasbourg.