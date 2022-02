Lille dégoûte Lyon

En marquant sur son unique occasion, le LOSC a réalisé un gros coup en s'imposant au Groupama Stadium face à l'OL (0-1) en clôture de la vingt-sixième journée de Ligue 1. Un succès qui confirme que Lille est bien la bête noire de l'OL et qui permet aux hommes de Jocelyn Gourvennec de revenir au contact dans la course à l'Europe.

Lyon 0-1 Lille

Gudmundsson braque l'OL

On n'attribue jamais sans raison le nom de bête noire à un adversaire qui ne le mérite pas. Sans victoire face au LOSC depuis dix matchs en Ligue 1 avant le coup d'envoi, l'OL ne pouvait se permettre une nouvelle contre-performance face à des Dogues, eux-aussi, en quête d'une série pour ne pas laisser échapper le wagon européen. Sur leur unique occasion du soir, convertie par Gabriel Gudmundsson, les Lillois grattent un précieux succès au terme d'une longue soirée qui leur permet d'enchaîner un troisième match sans défaite en championnat.Il ne faut pas attendre longtemps pour que les supporters présents au Groupama Stadium saisissent les états de forme des deux équipes : Lyon est bien dans son année 2022, à l'aise dans les relances derrière et dangereux devant. En face, Lille n'a gagné qu'un de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues et se présente dans la capitale des Gaules sans Benjamin André (suspendu) et Burak Yilmaz (blessé). Alors, sur le gazon parfait du Parc OL, pas étonnant de voir Lyon passer rapidement à l'action : sur une délicieuse passe de Lucas Paqueta, Moussa Dembélé perd son duel face à Leonardo Jardim.Avec près de 60% de possession du ballon, Lyon tient le cuir mais ne sait qu'en faire face aux deux lignes de quatre lilloises. Pourtant en difficulté sur ses dernières sorties dans ce domaine, le LOSC va marquer sur sa seule et unique opportunité. Au bout d'une longue phase de possession, Xeka adresse un centre dévié involontairement par Thiago Mendes qui permet à Gabriel Gudmundsson de débloquer son compteur. L'équipe de Peter Bosz est piquée au vif, Lucas Paqueta fait des différences mais Karl Toko-Ekambi trouve à son tour la niche de Jardim. À la pause, l'OL court après le… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com